Cesare Prandelli psicanalizza la Fiorentina

Il debutto-bis a distanza di dieci anni dall’ultima panchina in viola è stato disastroso, ma Cesare Prandelli guarda già avanti.

Dopo la sconfitta interna contro il Benevento la Fiorentina torna in campo per il quarto turno di Coppa Italia, in gara secca sul campo dell’Udinese.

Il tecnico subentrato a Giuseppe Iachini sta cercando di capire cosa blocchi il gruppo: “Non ci sono più scuse, a costo di uscire dal campo con i crampi dobbiamo essere pronti a reggere e ad affrontare la paura. Forse sono state date aspettative troppo alte a questo gruppo rispetto al suo reale valore, ma la priorità adesso è formarlo come squadra, sta a me tirare fuori la grinta”.

“Nei momenti difficili, in qualsiasi ambito lavorativo, viene sempre fuori l’uomo. Poche chiacchiere, ora voglio vedere la reazione” ha concluso Prandelli.

OMNISPORT | 24-11-2020 15:20