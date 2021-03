Cessione Inter, stipendi in arrivo e attesa per Steven Zhang

Handanovic si è negativizzato, al contrario dei compagni ancora positivi al tampone. Una buona nuova per l’allenatore Antonio Conte che ha intenzione di non commettere errori, calendario permettendo. Ora che il campionato sembra volgere a favore dell’Inter, anche il tema – scomodo ma inevitabile – legato alle sorti della proprietà e al versamento degli stipendi sembra andare incontro a una svolta.

Le scadenze dell’Inter

Entro mercoledì, sostiene la Gazzetta, l’Inter verserà i soldi che deve in base alle scadenze amministrative e contrattuali del 31 marzo stabilite dalla Uefa.

Inoltre, sarà versata la prima rata da 13 milioni di euro destinata al Real Madrid per l’acquisto di Achraf Hakimi, difensore decisivo e che ha sancito una priorità. Un ritardo che pare non abbia compromesso la qualità dei rapporti tra le società.

Il ritorno in Italia di Steven Zhang

Tra martedì e mercoledì, i calciatori riceveranno la mensilità di gennaio come da programma. E anche la rata per il pagamento di Lukaku dovrebbe essere versata senza problemi. In attesa di veder rientrare a Milano il presidente Steven Zhang, protagonista con la sua assenza delle indiscrezioni e dei timori per l’ennesima cessione del club.

