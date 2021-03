Mercato Inter: nuovo obiettivo per l'attacco di Antonio Conte

L’Inter lanciata verso lo scudetto già medita le future strategie di mercato per la prossima stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno messo in lista acquisti la punta dell’Atalanta Luis Muriel per rinforzare l’attacco di Antonio Conte e tentare l’assalto alla Champions League.

Il colombiano sta attraversando un anno strepitoso e ha messo a segno 20 reti nelle 37 partite finora disputate in nerazzurro: gli orobici lo valutano tra i 25 e i 30 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Barcellona.

La strategia di Marotta è quella di recuperare prima un tesoretto con le cessioni di alcuni giocatori in esubero, per poi provare l’assalto: in partenza ci sono Joao Mario, che rinato con lo Sporting Lisbona potrebbe essere riscattato, Radja Nainggolan e Matias Vecino.

Intanto sul fronte rinnovi si registrano passi in avanti per la il prolungamento del contratto di Barella: l’agente Alessandro Beltrami ha raggiunto un accordo con la dirigenza nerazzurra. Secondo FcInternews, lo stipendio dell’ex Cagliari lieviterà da 2,5 milioni a 4,5 milioni fino al 2025: l’Inter vuole blindare il giocatore dagli assalti delle big europee, in particolare dell’Atletico Madrid e di alcune società inglesi.

La bozza del contratto è ormai pronta, arriverà la firma con il via libera di Suning, un po’ come l’accordo per Lautaro Martinez.

OMNISPORT | 27-03-2021 08:21