Mercato Inter: Vidal smentisce categoricamente l'addio

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate diverse voci sul futuro di Arturo Vidal: il Guerriero è stato accostato al Flamengo, sua grande passione, al Galatasaray e al Marsiglia di Sampaoli. Fonti dell’entourage del giocatore, riportare da Adn Deportes, smentiscono però categoricamente un addio del centrocampista in estate dall’Inter.

Il cileno, attualmente fermo per infortunio. ha ancora due anni di contratto con i nerazzurri, e stando agli agenti non ha assolutamente intenzione di muoversi. Smentito anche qualsiasi contatto con l’allenatore del Marsiglia, e suo ex ct, Jorge Sampaoli.

OMNISPORT | 26-03-2021 08:15