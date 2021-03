Mercato Inter, Antonio Conte taglia un big a centrocampo

Arturo Vidal rischia di non essere confermato dall’Inter nella prossima stagione. Voluto fortemente da Antonio Conte, il centrocampista cileno tra infortuni e prove non all’altezza ha deluso, e la sua età (34 anni a maggio) e il pesante ingaggio spingono i nerazzurri a cercare nuove soluzioni in estate.

Il Guerriero ha firmato lo scorso settembre un biennale con opzione per il terzo anno, con stipendio a salire (nella prossima stagione percepirà 6,5 milioni di euro): il Biscione, che sarà costretto a tagliare i costi nei prossimi mesi per la difficile situazione societaria, sta valutando una sua cessione all’estero.

Il pesante ingaggio resta un problema anche per le pretendenti. In inverno il giocatore era stato contattato dal Flamengo, che non può permettersi uno stipendio del genere, mentre negli ultimi giorni ci sono stati sondaggi del Galatasaray e del Marsiglia di di Jorge Sampaoli, che conosce benissimo Vidal per il suo passato da selezionatore della Nazionale cilena: proprio con il Guerriero conquistò due Coppe America di fila.

Con la partenza del giocatore l’Inter risparmierebbe 6 milioni di euro netti più bonus, e inoltre non dovrebbe registrare minusvalenze, visto l’arrivo a parametro zero dal Barcellona. Vidal, attualmente fermo per l’operazione al ginocchio, negli ultimi mesi è stato superato nelle gerarchie da Christian Eriksen.

24-03-2021