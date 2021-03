Inter, nuova tegola infortuni per Antonio Conte

Brutte notizie in casa Inter e brutte notizie per il tecnico Antonio Conte.

Arturo Vidal, spesso molto criticato dai tifosi, si ferma e venerdì sarò operato in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro presso la clinica Humanitas di Rozzano.

L’annuncio è stato dato con un comunicato stampa da poche righe sul sito dell’Inter: “Nella giornata di domani (venerdì, ndr) Arturo Vidal si sottoporrà, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro”.

Secondo quanto spiega Sky Sport il cileno si portava dietro questo problema da già diverso tempo e così di comune accordo società e calciatore avrebbe optato per la rimozione chirurgica.

I tempi di recupero non sono incoraggianti ma nemmeno tremendi si parla di 25 o massimo 30 giorni. Per quanto riguarda così il calendario e i prossimi impegni del club, Vidal salterà sicuramente la trasferta di domenica contro il Torino, la gara in casa contro il Sassuolo , la trasferta del 3 a aprile di Bologna e Inter – Cagliari dell’11 aprile.

Possibile ma ci vorrebbe un recupero lampo il rientro per il big match contro il Napoli il 18.

Il calciatore avrebbe iniziato ad avere questo fastidio addirittura a inizio febbraio, precisamente dal 5 durante il match contro la Fiorentina, in cui a causa di una botta al ginocchio sinistro lasciò il campo prima del termine del match e gli esami parlavo di un trauma proprio al ginocchio.

Il centrocampista ha poi saltato il match contro la Lazio ed è rientrato nel derby contro Milan giocando appena 4 minuti. In generale da dopo il derby le sue sono state apparizioni sporadiche e con un minutaggio basso.

Contro l ‘Atalanta è partito da titolare ma è stato sostituito dopo 52 minuti: segno che il fastidio al ginocchio non lo faceva essere al top.

OMNISPORT | 11-03-2021 14:53