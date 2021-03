Inter, Vidal si opera al menisco

La stagione di Arturo Vidal, si conferma tribolata. L’ultima riguarda l’annuncio dell’Inter, che rende noto come il cileno venerdì finirà sotto i ferri: “Nella giornata di domani Arturo Vidal si sottoporrà, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro”.

Una tegola sia per Conte che per il centrocampista, protagonista di un 2020-2021 altalenante nel quale le recenti prestazioni sottotono gli hanno fatto perdere il posto da titolare in favore del redivivo Christian Eriksen.

Adesso l’operazione al ginocchio, cui farà seguito la fase riabilitativa: i tempi di recupero di Vidal, saranno da valutare.

OMNISPORT | 11-03-2021 13:55