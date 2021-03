Inter, allarme Eriksen: leggera infiammazione al ginocchio

Un altro ginocchio spaventa l’Inter. Dopo lo stop di Vidal, che oggi è stato operato in artroscopia e starà fuori circa un mese, oggi a fermarsi è Christian Eriksen.

Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, il centrocampista danese non si è allenato col resto del gruppo a causa di una leggera infiammazione al ginocchio.

Le condizioni di Eriksen verranno valutate meglio sabato ma la sua presenze da titolare contro il Torino è in forte dubbio.

Nel caso in cui l’ex Tottenham non dovesse farcela toccherà probabilmente a Gagliardini prendere il suo posto in mezzo al campo, dato che pure Sensi e Vecino non sono al top.

OMNISPORT | 12-03-2021 14:52