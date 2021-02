Inter, il post di Zhang parla chiaro: la squadra ci crede davvero

L’Inter non è mai stata così convinta delle proprie risorse come dopo la domenica del derby, in cui ha rifilato al Milan un sonoro 3-0 rilanciandosi non solo come la capolista solitaria della Serie A, ma attualmente come la più seria candidata allo scudetto. E anche le parole del presidente Steven Zhang certificano la ritrovata autostima dei nerazzurri.

Lo si capisce chiaramente dal post che il patron della Beneamata ha pubblicato su Instagram. Qui si vede tutta la squadra tenersi per mano, con al centro capitan Samir Handanovic. E il commento di Zhang, che vale più di mille analisi del dopo partita.

“Forza ragazzi, con tutto il cuore e il grande lavoro. Non ci fermeremo. Milano è nerazzurra“, ha infatti scritto il patron dell’Inter. Messaggio di grande importanza, considerando anche le problematiche che il club sta attraversando in queste settimane.

Se infatti il futuro societario dell’Inter è tutto da decifrare, la squadra non sembra starne nuocendo in alcun modo. Anzi, ha fatto quadrato e sta letteralmente volando in campionato anche grazie ai nuovi equilibri voluti da mister Antonio Conte. E un Romelu Lukaku che si conferma una sentenza (insieme a Lautaro Martinez, il vero e proprio castiga Milan nel derby di questa domenica).

Importanti però anche le crescite esponenziali di Perisic sulla fascia e soprattutto Eriksen in mezzo. Ex oggetti misteriosi divenuti due delle principali risorse della nuova capolista della Serie A.

Che si porta a +4 sul Milan e per la prima volta nella stagione guarda realmente tutti dall’alto in basso. E se anche Steven Zhang manda messaggi del genere, l’impressione è che l’Inter sia realmente e definitivamente diventata grande.

OMNISPORT | 21-02-2021 23:33