Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha mandato un messaggio dopo la vittoria contro il Milan nel derby: “Forza ragazzi, con tutto il cuore e il grande lavoro. Non ci fermeremo. Milano è nerazzurra”, è il messaggio che ha mandato su Instragram

La vittoria è arrivata in un momento molto delicato dal punto di vista societario, con Suning in grande difficoltà economiche e pronta a vendere quote della società meneghina.

OMNISPORT | 21-02-2021 19:05