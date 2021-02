Inter, Zhang Jindong spaventa i tifosi

Nuvole nere si addensano sempre di più all’orizzonte per l’Inter. Sono infatti incessanti le voci sui problemi economici nerazzurri, con la costante ricerca di nuovi investitori e di fondi che, per ora, non sembra avere avuto i risultati sperati.

Ad aggravare ulteriormente la situazione ci pensa il Patron di Suning Zhang Jindong, che in un discorso pubblico ha confermato che il futuro si prospetta di difficile gestione. Nel corso del suo discorso, il boss del gruppo che controlla l’Inter ha preannunciato grandi chiusure all’interno della sua azienda, e non è da escludere che questo messaggio fosse rivolto proprio verso la società di Via della Liberazione.

Queste le sue parole:

“Dobbiamo essere concentrati sul nostro campo di battaglia principale, iniziare a ridurre, ridisegnare la linea di battaglia. ​Ci concentreremo risolutamente sul settore della vendita al dettaglio, dovremo chiudere e ridurre le nostre attività irrilevanti per l’industria della vendita al dettaglio senza esitazione”.

OMNISPORT | 19-02-2021 11:29