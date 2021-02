Challenger Biella 2: avanti Seppi, Gaio e Fokina, out Marcora

Giornata importante a Biella dove sono scesi in campo tre tennisti italiani. Due di loro sono riusciti a passare il turno mentre l’unico ko è toccato a Roberto Marcora sconfitto due set a zero dal coreano Sonwoo Kwon, terza testa di serie (6-2, 6-2).

Va meglio ad Andreas Seppi che è riuscito ad avere la meglio su Martin Klizan ex numero 24 ATP: decisivo il tie breack nel primo set vinto dal nostro tennista. Passa il turno anche Federico Gaio vittorioso in due set contro Hiroki Moriya. “Sono molto contento di come sto giocando” ha detto il tennista faentino al termine del match. Ora l’italiano se la vedrà contro Davidovich Fokina testa di serie numero 1.

Oggi si completano i quarti di finale: in campo il nostro Musetti contro Lacko, Fabbiano, Gaio e Marchenko.

OMNISPORT | 18-02-2021 11:16