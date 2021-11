Champion League, Milan-Porto: le formazioni ufficiali

03-11-2021 18:12

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Milan-Porto, sfida valida per la quarta giornata della fase a giorni della UEFA Champions League 2021/2022. Dopo aver perso solo uno dei primi sei incontri con il Porto nelle coppe europee (3V, 2N), il Milan è stato sconfitto in due degli ultimi quattro (1V, 1N), compreso l’ultimo – 0-1 in questa stagione.



Ecco le svelte di Pioli e Conceicao:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Leao, Diaz; Giroud. Allenatore: Pioli.

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Zaldu; Otavio, Uribe, Sergio Oliveira, Luis Diaz; Evanilson, Taremi. Allenatore: Conceicao.

