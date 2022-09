06-09-2022 11:51

Prima giornata per la Champions 2022-23. Il programma delle partite di oggi è nutritissimo: già in campo Real Madrid, Psg, Manchester City, Milan e Juve. Un esordio col botto.

Champions, le partite di oggi: orari e dove vederle

Si comincia alle 18.45 con il Borussia Dortmund che ospita i danesi del Copenhagen e con il Chelsea di Tuchel che va in trasferta in Croazia, in casa della Dinamo Zagabria. Il clou è tutto alle 21.00.

Intanto c’è la Juve che debutta sul campo del Psg, in una partita che sulla carta sembra improponibile. Di fronte l’attacco stellare della ricchissima squadra parigina e la Juve più rappezzata degli ultimi anni che, già poco brillante in campionato, scende in campo senza tanti titolari. Una partita che si preannuncia di grande sofferenza e che si può vedere in chiaro su Canale5.

Tutte le altre partite sono visibili solo con Sky o Infinity e quindi non sono in chiaro. Esordio a Glasgow per i campioni uscenti in un suggestivo Celtic-Real Madrid. Altro incrocio tra calcio spagnolo e britannico in un bel Siviglia-Manchester City che si prospetta molto interessante. Il Milan, campione d’Italia, esordisce in Austria contro il temibile Salisburgo, una squadra piena di giovani che i rossoneri devono affrontare con molta attenzione. Altre partite interessanti in programma: Lipsia-Shakthar e Benfica-Maccabi Haifa.

18:45 Borussia Dortmund-Copenaghen Mediaset Infinity, Sky Sport Football 18:45 Dinamo Zagabria-Chelsea Mediaset Infinity, Sky Sport 1 21:00 Benfica-Maccabi Haifa Mediaset Infinity, Sky 21:00 Celtic-Real Madrid Mediaset Infinity, Sky Sport Football 21:00 Lipsia-Shakhtar Donetsk Mediaset Infinity, Sky 21:00 PSG-Juventus Mediaset Infinity, Canale 5, Sky Sport 1 21:00 Salisburgo-Milan Mediaset Infinity, Sky Sport Action 21:00 Siviglia-Manchester City Mediaset Infinity, Sky Sport Calcio

