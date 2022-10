04-10-2022 11:08

Prima giornata del terzo turno di Champions League 2022-23. E’ un turno importantissimo sia per il Napoli sia per l’Inter. I partenopei sono si scena ad Amsterdam e sfidano l’Ajax per un obiettivo impensabile alla vigilia, mentre i nerazzurri ospitano a San Siro il Barcellona in un match il cui valore va molto al di là del risultato in sé.

Champions, le partite di oggi: orari e dove vederle

Oggi sono in programma 8 partite. Si comincia alle 18.45 con Bayern Monaco-Viktoria Plzen, match del girone dell’Inter. Partita che dovrebbe concludersi con un punteggio tennistico vista l’enorme differenza di valori tecnici in campo. Alla stessa ora invece Marsiglia-Sporting Lisbona, partita sulla carta equilibratissima anche se le due squadre sono molto distanti in classifica: portoghesi primi a punteggio pieno, francesi ultimi a 0 punti. Ma la partita potrebbe riaprire tutto.

Alle 21.00 serata di grandissimi match. Ajax-Napoli è una partita importantissima per gli Azzurri che sono a punteggio pieno e vincendo sul campo dei Lancieri, vedrebbero davvero la qualificazione a portata di mano. Il Napoli è forma smagliante, il campionato e in coppa sa solo vincere, quindi gli ingredienti per una serata importante ci sono tutti. Contemporaneamente in campo anche Liverpool-Rangers valevole per lo stesso raggruppamento.

Sempre alla stessa ora Inter-Barcellona: partita dentro-fuori per i nerazzurri, che non possono sprecare l’occasionissima. Visto che uno dei due posti agli ottavi è sicuramente del Bayern, la lotta per il secondo posto non può che essere con il Barca. L’Inter arriva a questa partita in condizioni non ottimali: mancano alcuni giocatori importanti e soprattutto i risultati. Se in coppa la sconfitta interna contro il Bayern è stata compensata dalla vittoria a Plzen, in campionato è arrivata la quarta sconfitta su otto partite. Serpeggia pessimismo e malumore e c’è chi pensa che possa essere l’ultima occasione per Simone Inzaghi per salvare la panchina. La partita è fondamentale ed è trasmessa in chiaro su Canale5. Completano il quadro: Bruges-Atletico Madrid, Eintracht Francoforte-Tottenham, Porto-Bayer Leverkusen.

FAQ Chi trasmette Inter-Barcellona di Champions? La trasmettono: Canale 5 in chiaro, Sky e Infiniti a pagamento. Orario: 21.00 del 4 ottobre Chi trasmette Ajax-Napoli? La trasmettono Sky e Infinity dalle 21 del 4 ottobre 2022

