La Champions League 2022-23 si può vedere su 3 diverse piattaforme: Sky (che ha il suo piano tariffario), Mediaset (che trasmette le partite su abbonamento con Infinity, oppure una per turno il martedì in chiaro su Canale5) e Amazon Prime Video.

Come si fa a vedere le partite di Champions gratis su Amazon Prime Video

Come fare l’abbonamento e vedere gratis la partita

I clienti Prime in Italia possono guardare la Champions League su Prime Video, inclusa nell’abbonamento, senza costi aggiuntivi .

. I clienti che non sono ancora abbonati a Prime possono registrarsi e iniziare il periodo gratuito di 30 giorni (successivamente il costo del servizio sarà di €3.99/mese o €36/anno).

Dove vedere le partite di Champions trasmesse da Amazon Prime

La partita di Champions si vede su:

app Prime Video ; aprire il menu a tendina alla voce Categorie e all’interno del menù selezionare Sport. Una volta selezionato Sport appare il match nella sezione I tuoi eventi in diretta e futuri. In alternativa, cercare “UEFA Champions League”.

; aprire il menu a tendina alla voce Categorie e all’interno del menù selezionare Sport. Una volta selezionato Sport appare il match nella sezione I tuoi eventi in diretta e futuri. In alternativa, cercare “UEFA Champions League”. dalla homepage Amazon.it cercare “UEFA Champions League”

Quali partite di Champions trasmette Amazon?

Prime Video trasmette in diretta e in esclusiva in Italia le 16 migliori partite del mercoledì sera della Champions League. Le migliori partite del mercoledì vedranno sempre impegnata una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali

Le partite di Champions trasmesse da Amazon: il palinsesto

Mercoledì 7 Settembre (alle 21:00): Napoli vs Liverpool

Le partite iniziano alle 21, ma in realtà la diretta comincia un’ora e mezza prima perché ci sono programmi di presentazione del match e approfondimenti. Durante il match, che ha sempre un commento in italiano e i sottotitoli, l’utente può bloccare il player e scorrerlo in avanti e indietro. Al termine della partita seguono interviste, commenti e gli highlights.

FAQ Quante partite di Champions trasmette Amazon? Ne trasmette 16 Si può vedere gratis una partita su Amazon? Sì. Se hai già un abbonamento ad Amazon Prime non spendi niente.

