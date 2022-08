25-08-2022 15:45

La Champions League 2022-23 ricomincia il 6 settembre 2022 con le partite della fase a gironi. La corsa alla coppa europea più prestigiosa per i club, si concluderà il 10 giugno 2023 a Istanbul. Anche la Champions League osserverà un lungo stop per consentire la disputa dei Mondiali di calcio in Qatar tra novembre e dicembre. Per cui il primo turno si chiuderà entro i primi giorni di novembre e poi tutto rimandato all’anno nuovo.

L’Italia partecipa con 4 formazioni: il Milan, che finalmente torna nel primo gruppo di fascia A, la Juve che resta in fascia B e Inter e Napoli che stanno in fascia C. Le nostre squadre al primo turno non potranno trovarsi nel medesimo gruppo per cui scontri fratricidi per adesso sono scongiurati. Ma come si fa a vedere tutte le partite della Champions League in tv? Le partite sono trasmesse in chiaro o solo a pagamento? Ecco spiegato tutto velocemente, con una bella notizia: anche quest’anno c’è la possibilità di vedere qualche partita in chiaro oppure di vederla gratis con Amazon Prime: ecco come

Le partite di Champions League: chi le trasmette

Anche quest’anno le partite della competizione sono coperte in tv e streaming, ma solo poche sono in chiaro. Per il secondo anno consecutivo le partite si possono vedere su 3 diverse piattaforme: Sky, Mediaset e Amazon Prime Video. Ma non tutte trasmettono tutto. Vediamo le differenze delle tre coperture.

Le partite di Champions trasmesse da Sky

Sky fa la parte del leone trasmettendo 121 partite sulle 137 totali previste nel calendario della Champions. Praticamente tutte tranne 16 che sono in esclusiva assoluta su Amazon. Per vedere la Champions bisogna quindi sottoscrivere un abbonamento a Sky: si potrà poi scegliere su quale supporto vederle (tv o streaming su SkyGO o NowTv).

Le partite di Champions trasmesse da Amazon

Come detto 16 partite sono in esclusiva sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video. Gli abbonati a Prime possono vedere senza ulteriori costi la miglior partita del mercoledì, dai play off ai gironi eliminatori fino alle semifinali. Le telecronache sono affidate a Sandro Piccinini. L’abbonamento a Prime costa 36 euro l’anno (e dà anche vantaggi per l’acquisto dei prodotti su Amazon oltre che consentire la visione di tantissimi film e serie tv). Ma attenzione! Il primo mese è gratis, quindi abbonandosi subito si possono vedere alcune partite senza spendere niente

Per abbonarti a Amazon Prime Video clicca qui

Le partite di Champions trasmesse su Infinity+

Mediaset propone 104 partite sul proprio servizio a pagamento Infinity+ (in pratica tutte tranne quelle trasmesse da Amazon in esclusiva e poco altro). Inoltre, nell’offerta del servizio di streaming è compreso il canale Diretta Champions, dove è possibile seguire in contemporanea tutte le sfide in onda alle ore 21:00. Ad Infinity+ si può accedere grazie anche al pacchetto TimVision Calcio e Sport di Tim, che comprende fra le altre anche le gare della Champions League.

Attualmente il prodotto è in offerta a 9.99 euro al mese e c’è pure un periodo di prova gratis.

Le partite di Champions trasmesse da Mediaset in chiaro

Per chi non vuole fare abbonamenti e vuole vedersi le partite in chiaro, Mediaset anche quest’anno garantisce una copertura più che interessante. Sono ben 16 le partite trasmesse dal biscione in modo gratuito. Si tratta della migliore partita del martedì e altre partite dei turni a eliminazione diretta fino alla finale. In questo caso si possono vedere o sul proprio tv normalmente oppure in streaming sul sito o la app MediasetPlay.

Palinsesto e distribuzione delle partite di Champions tra Sky, Amazon e Mediaset

Martedì : partita in chiaro su Canale 5 (o altro canale Mediaset)

Partite su Sky e Infinity

: partita in chiaro su Canale 5 (o altro canale Mediaset) Partite su Sky e Infinity Mercoledì: 1 partita in esclusiva assoluta su Amazon Prime Video. Abbonati Gratis per un mese qui

Partite su Sky e Infinity

Per questo turno, bisogna ancora aspettare la definizione dei palinsesti. Intanto però segnatevi questo link alla Guida Tv di Virgilio Sport, perché troverete sempre tutte le indicazioni non appena disponibili.

Dove vedere le partite di Champions League 2022-23

In attesa di avere il calendario preciso e il palinsesto delle partite vi ricordiamo che:

Se invece preferite, per varie ragioni, seguire le partite in diretta live, ma testuale, Virgilio Sport ha una copertura totale:

le dirette di Champions

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

FAQ Quando inizia la Champions League 2022-23? Il 6 settembre 2022 Quando finisce la Champions League 2022-23? Il 10 giugno 2023 Chi trasmette le partite di Champions League 2022-23? Sky, Infinity (a pagamento)

Mediaset: 1 partita in chiaro il martedì

Amazon Prime Video: senza costi aggiuntivi per chi ha già un contratto e GRATIS per chi fa l'abbonamento qui

VIRGILIO SPORT