Champions al Chelsea, tifosi scatenati: L'ha persa lui

La finale di Champions non tradisce le attese: grande spettacolo prima, durante e anche dopo la partita. Chi tradisce nell’occasione più importante, invece, è uno dei protagonisti più attesi: Pep Guardiola. Niente da fare per il suo Manchester City, a trionfare è il Chelsea dato per sfavorito a inizio gara. Vince Tuchel e sul web si scatenano i commenti.

Manchester City o Chelsea? Per chi tifano gli italiani

Prima della partita fioccano le professioni di fede. “Che eleganza Guardiola, impossibile non fare il tifo per lui”, ammette un’appassionata su Twitter. “Il Chelsea era la squadra di un mio ex con cui mi sono lasciata male, tengo per quegli altri”, fa sapere un’altra spettatrice neutrale. “Sempre e per sempre i Blues“, è invece il grido di battaglia di un ammiratore del club londinese. Corposa anche la flotta di ‘nostalgici’. Tanti i messaggi dei milanisti per Thiago Silva, dei napoletani per Jorginho, dei romanisti per Rudiger, tutti del Chelsea. Pochi invece gli interisti che rimpiangono Kovacic, mentre l’ex Inter e Juve del Manchester City, Cancelo, parte dalla panchina e riceve pochi messaggi di incoraggiamento. Qualche romanista ammette: “Se vincesse Guardiola mi farebbe piacere”.

City-Chelsea, il primo tempo

La partita regala emozioni e i commenti fioccano. “Kantè è dappertutto. Chiusura su Foden sul lato destro, 30 secondi dopo chiusura sul lato sinistro”, scrive un fan del mediano francese. “Serie A e Champions League davvero due sport diversi”, commenta con amarezza un utente. “Solo il Verona visto all’ultima di campionato potrebbe reggere questi ritmi”, ironizza con altrettanta amarezza un supporter del Napoli. “Chi poteva segnare se non Kai Havertz. Simbolo della rinascita del Chelsea marcata Tuchel“, è la considerazione dopo il gol del vantaggio dei londinesi.

City-Chelsea, trionfano i Blues

Nella ripresa l’attesa reazione del Manchester City non c’è. “Se ci fosse stato questo cane al posto di Werner, il Chelsea l’avrebbe chiusa già nel primo tempo”, scrive con ‘cattiveria’ un utente su Twitter allegando la foto di un segugio. “Deluso un po’ da Pep, è una stagione intera che viene messo in difficoltà dal Chelsea, anche stasera affrontata nello stesso modo. Senza contromisure o cambiamenti…”, confessa un ammiratore di Guardiola. Un altro infierisce: “L’ha persa lui. Ha tanti attaccanti a disposizione e gioca senza, solo per assecondare un’idea. Filosofo da strapazzo”. Mentre un altro tifoso ricorda: “Onore a Jorginho e a Emerson Palmieri: finalmente due italiani (si fa per dire) rivincono la Champions“.

SPORTEVAI | 29-05-2021 22:39