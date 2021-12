Champions amara per Ibra: delude col Liverpool e record Totti resiste

08-12-2021 09:49

Solo il tempo dirà se Milan-Liverpool passerà alla storia come l’ultima partita di Zlatan Ibrahimovic in Champions League, quello che è certo è che per la compagine meneghina e per il fuoriclasse svedese il discorso europeo è già andato in archivio per questa stagione.

I rossoneri sono scesi in campo ieri sera a San Siro con la speranza di poter ottenere quel risultato che avrebbe consentito loro di strappare in extremis un pass per gli ottavi della massima competizione continentale per club, ma contro i Reds di Klopp non sono riusciti a mostrare la loro versione migliore.

Nonostante sia passato in vantaggio grazie a Tomori poco prima della mezz’ora di gioco, il Milan si è sciolto come neve al sole. A tratti è parso fin troppo timido per poter impensierire gli avversari e in questa occasione non ha potuto nemmeno aggrapparsi al suo leader dentro e fuori dal campo.

A volte capita anche ai più grandi. Ibrahimovic infatti è incappato in una serata estremamente complicata. Andato in sofferenze fin dai primi minuti, non ha mai dato l’impressione di poter impensierire la linea difensiva del Liverpool. Dalle sue parti sono arrivati pochi palloni, ma quei pochi che ha visto non li ha praticamente mai trattenuti, non riuscendo a far salire la squadra e non rendendosi mai pericoloso.

Spesso è parso lento e impossibilitato a lottare con ragazzi molto più giovani di lui, quasi come se le quaranta primavere avessero deciso di farsi sentire tutte insieme ed in una notte sola, quando i ritmi si sono fatti inevitabilmente molto alti (per lui un solo tiro all’attivo, il terzo nel torneo).

La Champions League 2021/2022 di Ibra si chiude con 161’ totali (dei quali 90’ proprio martedì sera contro il Liverpool) distribuiti in quattro presenze nelle quali non è riuscito a togliere né la soddisfazione del goal, né quella dell’assist.

Segnando nel torneo, Ibra avrebbe raggiunto quota 50 reti in carriera nella competizione e soprattutto avrebbe sottratto a Francesco Totti un record importante: quello di marcatore più anziano nella storia della Champions.

Lo scettro invece resta, almeno per il momento, nelle mani dell’ex capitano della Roma, che nel 2014 contro il CSKA Mosca andò a segno a 38 anni e 59 giorni.

Per ora l’appuntamento con un ennesimo primato in carriera è rimandato, ma chissà che già nella prossima stagione non possa presentarsi l’occasione giusta per raggiungere quota 50 e issarsi lassù dove sarebbe complicato raggiungerlo.

OMNISPORT