Champions, Ancelotti: "Girone del Napoli meglio di quello dell'Inter"

25-08-2022 23:02

A Istanbul è stato il giorno del sorteggio della fase a gironi di Champions League. Un’urna complicata per le italiane: il Milan ha pescato il Chelsea, PSG per la Juventus, Ajax e Liverpool nel gruppo del Napoli, Bayern Monaco e Barcellona in quello dell’Inter.

Carlo Ancelotti ha commentato a Sky proprio il sorteggio delle italiane: “Il Napoli ha un girone più equilibrato rispetto all’Inter. La Juve ha il PSG, vero, ma anche per il Milan fare pronostici a oggi è un po’ prematuro, aspettiamo le prime giornate”.

L’allenatore del Real Madrid, premiato come miglior tecnico dell’anno, ha poi parlato della possibilità di dare il Pallone d’Oro al suo Karim Benzema: “Penso nessuno penso possa avere dei dubbi”.