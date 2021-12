Champions, Atalanta-Villarreal: dove vederla. Sky, Mediaset o Amazon

09-12-2021 08:14

E’ giunto l’ultimo atto della fase a gironi anche per il gruppo F: solo e soltanto per gli inglesi del Manchester UTD la qualificazione sembra più che una eventualità, complice la classifica e la matematica. L’altro posto a disposizione se lo contenderanno gli spagnoli del Villarreal (7) e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che dista appena un punto dai rivali.

Champions, la classifica del girone F: la situazione dell’Atalanta

La classifica del gruppo F vede il Manchester United primo e già qualificato, segue il Villarreal a 7 punti, l’Atalanta a 6, chiude lo Young boys. Atalanta-Villarreal è dunque uno scontro diretto, come accennato prima, per il secondo posto nel girone che non lascia alla Dea alcuna possibilità se non la vittoria.

In chiave europea decisivo anche lo scontro, un testacoda, tra Manchester e Young Boys perché in caso di sconfitta degli orobici e di vittoria della formazione svizzera, l’Atalanta rischierebbe l’eliminazione dalla coppe europee.

Lo sapremo dopo il recupero in programma giovedì 9 dicembre, a partire dalle ore 19, a causa del rinvio per neve timbrato mercoledì sera.

Champions, Atalanta-Villarreal: le probabili formazioni

I bergamaschi arrivano a questa sfida con la sicurezza di una prestazione e di uno stato di grazia indubbio, dimostrato dalla prova brillante contro il Napoli di Luciano Spalletti. Nella sfida decisiva in Champions, Gasp potrebbe affiancare Malinovskyi a Zapata, con Pasalic alle loro spalle. A centrocampo Zappacosta con De Roon, Freuler e Marhle. Nella formazione spagnola, occhi puntati su Moreno e Danjuma.

Quella di Emery è una squadra in crisi: ha perso tre delle ultime quattro gare contro Manchester United, Barcellona e Siviglia.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

Come vedere Atalanta-Villarreal in diretta

Atalanta-Villarreal sarà visibile in esclusiva soltanto su Amazon Prime Video per gli abbonati, che potranno seguirla anche in streaming e su smartphone e tablet. Ma c’è un modo per vederla gratis anche se non si è abbonati. Amazon offre infatti un mese gratis a tutti gli utenti che sottoscrivono la prova gratuita di 30 giorni ad Amazon Prime.

Il periodo di prova, pari a 30 giorni, potrà essere interrotto in qualunque momento e senza costi aggiuntivi. Attivandolo oggi sarà possibile vedere anche la prossima giornata della fase a gironi di Champions League, che rientra nei 30 giorni, oltre a tutti i film, le serie tv e gli eventi sportivi del catalogo Prime Video.

Inizia la prova gratuita ad Amazon Prime Video per vedere gratis la Champions League ed iniziare a risparmiare.

