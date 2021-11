Young Boys, Wagner: "Atalanta è forte ma noi giochiamo in casa"

22-11-2021 15:29

“L’Atalanta è una squadra forte e omogenea, come abbiamo visto all’andata, ma domani avremo lo stadio tutto per noi e faremo il nostro gioco”. Qieste le parole del tecnico del team svizzero alla vigilia del match di Champions League di domani sera.

Il tecnico dello Young Boys, non teme particolarmente la squadra di Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita di domani a Berna.Match tra l’altro piuttosto delicato per entrambe le formazioni: i padroni di casa devo sperare di vincere per rientrare almeno nei giochi di qualificazione in Europa League, mentre gli orobici, in caso di vittoria, salirebbero a quota 8 in classifica nel gruppo F insediando Manchester UNited e Villareal che si affrontano tra loro.

L’Atalanta “gode di tutto il mio rispetto e segna tanto, ma in questo girone i distacchi sono minimi e il livello è molto simile – spiega in videoconferenza stampa -. Alla fine sono le piccole cose che cambiano le partite: dobbiamo sfruttare la più piccola occasione”. Wagner è però alle prese con alcune assenze: e spiega che è “difficile sostituire Fassnacht, ma giocheremo comunque con due ali. In difesa Lustenberger c’è. Anche se la situazione degli infortuni non è bella, siamo tutti contenti di andarcela a giocare: la pausa per le Nazionali ci ha aiutato a preparare mentalmente la partita”.

