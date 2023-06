Champions, Guardiola sulla finale: “Devi essere il migliore per vincere”

Durante la conferenza stampa il tecnico del City dichiara: “Tra due giorni saremo ad Istanbul, è un sogno. Walker? Ha avuto un problema alla schiena, valuteremo nei prossimi giorni"

06-06-2023 15:37

L’allenatore spagnolo del Manchester City, Pep Guardiola, prossimo avversario in finale di Champions League dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa durante il Media Day.

Le dichiarazioni del tecnico del City, come riportate da Tuttomercatoweb: ”Tra due giorni saremo ad Istanbul, è un sogno. Due anni fa eravamo lì in finale, poi le circostanze hanno portato a uno spostamento della sede, ma ora dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare in 95 minuti, devi essere il migliore per vincere”.

Il manager spagnolo ha commentato lo stato di salute di Kyle Walker: “Ha avuto un problema alla schiena. Oggi stava un po’ meglio, non volevamo rischiare. Valuteremo nei prossimi giorni”.