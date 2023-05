Champions, Henry a Maldini: “Mi facevi paura”

Simpatico siparietto tra l’ex Arsenal ed il dirigente rossonero a CBS Sports prima dell’euroderby, il francese non ha dubbi: “Quando ho capito che stavo entrando in campo improvvisamente mi sono spaventato”

11-05-2023 11:38

Pochi minuti prima del calcio d’inizio della sfida d’andata dell’euroderby di Champions League tra Milan ed Inter, ai microfoni di CBS Sports, è andato in scena un simpatico siparietto tra Thierry Henry e Paolo Maldini.

Come riportato da Tuttomercatoweb, l’ex giocatore dell’Arsenal ricorda le sfide passate contro il dirigente rossonero: ”Abbiamo giocato contro nel 1998 (il riferimento è a Italia-Francia, quarti di finale dei Mondiali). Quando ho capito che stavo entrando in campo, e giocavo sulla destra, improvvisamente mi sono spaventato per quello che rappresentavi, per il giocatore che eri. Per me tu incarni ciò che significa difendere e l’essere umano è persino migliore del giocatore se è possibile”.

In conclusione, prima di salutarsi, il francese rivela un piccolo particolare su Maldini: “Voglio solo dirti che mi facevi paura”.