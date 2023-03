Champions, il Bayern elimina il Psg di Messi e Mbappé

Decisivi nella gara di ritorno due palle perse di Verratti: i padroni di casa si impongono 2-0.

08-03-2023 22:59

Il Bayern Monaco elimina il Psg: fatale ai parigini la sconfitta per 1-0 all’andata e per 2-0 al ritorno. Messi e Mbappé dicono addio già agli ottavi, decisivo per il ko degli ospiti l’errore di Verratti in uscita col pallone.

Nel primo tempo gara povera di emozioni. Le due chance migliori capitano al Psg: Sommer in uscita è bravo a murare Messi, poco dopo l’estremo difensore del Bayern Monaco invece esce male con la palla tra i piedi, la sfera finisce a Vitinha che però calcia debolmente permettendo a de Ligt di salvare sulla linea.

Nella ripresa è invece Verratti a uscire male nella propria area di rigore col pallone tra i piedi: Goretzka è generoso e serve a Choupo-Moting un cioccolatino da spingere soltanto in rete. Prova a reagire il Psg, ma l’unico realmente pericoloso è Sergio Ramos con due colpi di testa: sul primo Sommer si riscatta con una bella parata, nel secondo la palla esce di pochissimo sul fondo. I padroni di casa chiudono i conti in contropiede, con Gnabry che non svaglia davanti a Donnarumma.

Altra eliminazione agli ottavi per il Psg dopo lo scorso anno e altro Flop per Messi e compagni. Prova di forza invece da parte del Bayern Monaco, che non subisce reti nonostante le qualità dell’attacco avversario.