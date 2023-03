Il presidente nerazzurro: " Siamo molto felici di essere tra le prime otto in Europa, vogliamo sempre competere ai livelli più alti".

14-03-2023 23:51

L’Inter si è qualificata ai quarti di Champions League e il presidente Steven Zhang ha esultato nel post gara: “Finalmente siamo competitivi ad altissimo livello internazionale. Il grande e duro lavoro di sacrificio del club si è riflesso in campo coi traguardi raggiunti. Siamo molto felici di essere tra le prime otto in Europa, vogliamo sempre competere ai livelli più alti”.

Zhang continua: “Ogni squadra che affronteremo ai quarti sarà comunque forte e complicata da giocare. Per un club come noi è sempre importante competere ad alti livelli in Europa, il nostro obiettivo è questo e dobbiamo essere capaci di fare il prossimo passo e alzare l’asticella”.