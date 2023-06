Champions Inter, Milito: “Sono felicissimo per il club”

L’ex attaccante dell’Inter carica l’ambiente: “Inter? Ha le armi per far male al City, spero che il mio grande amico Lautaro possa sollevare la Coppa!"

10-06-2023 16:53

Come raccolto e riportato da Tuttomercatoweb, anche un altro grande eroe del Triplete nerazzurro manda un messaggio positivo all’Inter. Diego Milito, più conosciuto come “Il Principe” per tutto il popolo nerazzurro, in vista della finale di Champions League contro il Manchester City di pep Guardiola, ha voluto caricare l’ambiente.

Lo storico ex attaccante dell’Inter ha dichiarato: “Come 13 anni fa! L’Inter torna in finale di Champions, sono felicissimo per il Club, ora deve vincere la quarta Champions, ha le armi per far male al City”. Conclude poi Milito puntando su un giocatore nerazzurro: “Spero che il mio grande amico Lautaro possa sollevare la Coppa!”.