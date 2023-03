Champions, Inzaghi: "Regaliamo un altro sogno ai nostri tifosi"

Il tecnico nerazzurro ha commentato il sorteggio dei quarti di finale dove ci sarà la doppia sfida contro il Benfica.

17-03-2023 18:47

Dopo aver eliminato il Porto agli ottavi, ci sarà un’altra squadra portoghese per l’Inter ai quarti di Champions League, ovvero il Benfica. Simone Inzaghi ha commentato così il sorteggio al sito ufficiale del club: “L’Inter è tornata a giocare un quarto di Champions e di questo siamo molto orgogliosi perché un club come il nostro merita di giocare queste partite. Contro il Benfica saranno due gare bellissime”.

“Il Benfica è una squadra forte e di grande tradizione, che ha vinto il proprio girone giocando molto bene“, ha aggiunto lo stesso Inzaghi. Sulla propria squadra ha poi detto: “Non siamo stati da meno e vogliamo farci trovare pronti per regalare un altro sogno ai nostri tifosi. Saranno due sfide emozionanti e complicate, lavoreremo al meglio per non lasciare nulla al caso e provare a passare il turno“.