Champions, Juve-Villarreal dove vederla in diretta tv: anche gratis

Partita di ritorno degli ottavi di Champions tra Juve e Villarreal. All’Allianz Stadium i bianconeri si giocano una fetta enorme della propria stagione e l’accesso tra le fantastiche otto del calcio continentale. Si parte dall’1-1 dell’andata, maturato grazie al gol sprint di Vlahovic al primo pallone toccato in assoluto in Champions della sua ancor giovane carriera. Una partita a cui sia la Juve sia il Villarreal arrivano in un buono stato di forma.

La Juve viene da un filotto di 12 partite senza sconfitte (l’ultima è stata l’1-2 contro l’Inter in SuperCoppa con il gol all’ultimo secondo dei supplementari…) e sabato in campionato ha regolato la Samp per 3-1; il Villarreal è reduce da una stentata vittoria contro il Celta Vigo nella Liga e ultimamente ha alternato buone partite ad altre prestazioni sotto tono scivolando al 7° posto in classifica. Come ormai arcinoto da quest’anno non c’è la regola dei gol segnati in trasferta per cui entrambe le squadre per passare il turno devono vincere. In caso di parità al termine dei 90′ si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Juve-Villarreal: le cose da sapere

Data: mercoledì 16 marzo 2022

Ora di inizio: 21.00

Dove si gioca: Torino, Allianz Stadium

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Chi la trasmette in tv: esclusiva Amazon Prime Video

Juventus-Villarreal: i precedenti storici

Tra le due squadre l’unico precedente è quello della partita di andata, terminata per 1-1 con gol di Vlahovic per la Juve e poi di Dani Parejo, complice una dormita della difesa bianconera. Per il resto il cammino in Champions della Juve come si sa è stato quasi sorprendente: nel periodo più buio (tra settembre e novembre) la squadra che giocava tanto male è comunque riuscita a vincere il suo gruppo nel quale figurava addirittura il Chelsea campione uscente. Il Villarreal invece è arrivato secondo, piazzando la zampata proprio all’ultima gara in casa dell’Atalanta. E questo è un precedente estremamente scomodo che deve mettere in grande allerta la Juve: mai sottovalutare il Villarreal.

Le probabili formazioni di Juve-Villarreal

La Juve anche contro il Villarreal si annuncia in piena emergenza, ma recupera almeno parzialmente alcuni suoi giocatori chiave. Perso nella gara d’andata McKennie per un’entrata killer di Estupinan, Allegri come al solito dovrà inventarsi alchimie per mettere in campo un undici in grado di vincere. In difesa ancora out Bonucci, la coppia centrale sarà formata da Rugani e DeLigt con il possibile utilizzo di Alex Sandro a sinistra; in mediana probabile ricorso a una linea a 4 con il doppio regista Arthur-Locatelli; in attacco si va verso il tandem Vlahovic-Morata, con Dybala abbastanza pronto a entrare dalla panchina. Emery non sembra avere particolari problemi: per vincere la partita potrebbe ricorrere all’estro di Yeremi Pino fin dall’avvio.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic. All. Allegri

Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic. All. Allegri Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Yeremi Pino; Lo Celso, Danjuma. All. Emery

Dove vedere Juve-Villarreal in diretta

Juve-Villarreal di Champions 2021-22 si gioca mercoledì 16 marzo 2022 all'Allianz Stadium di Torino. Fischio di inizio alle ore 21. Arbitro sarà il polacco Marciniak, arbitro dai precedenti piuttosto controversi.

Juve-Villarreal è trasmessa in diretta (anche gratis) su Amazon Prime Video.

C’è la possibilità di vederla senza spese aggiuntive, in modo praticamente gratis. Per poterla vedere, occorre essere abbonati ad Amazon Prime. Non è previsto alcun sovrapprezzo per le partite del torneo: quindi, chi è già abbonato potrà tranquillamente assistere al match.

Amazon prevede inoltre un periodo di prova di 30 giorni (gratuito), al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (3,99 euro) o annualmente (36 euro). Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’. Su alcuni device sarà possibile selezionare ‘Sport’ da subito, navigando da lì.

Puoi attivare qui l’accesso gratuito ad Amazon Prime Video per vedere Juve-Villarreal senza spese extra

Se invece preferisci seguire la partita in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport

