Champions: Marciniak per Juve-Villarreal, l'arbitro delle polemiche

Szymon Marciniak è l’arbitro che dirigerà la partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League, in programma mercoledì (ore 21) a Torino fra la Juventus e gli spagnoli del Villarreal.

Champions, Juve-Villarreal: i precedenti

Il direttore di gara polacco sarà assistito dai connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz; il IV uomo sarà Pawel Raczkowski, con Tomasz Kwiatkowski al Var e Bartosz Frankowski in qualità di Avar.

Nei cinque incontri disputati dalla Juventus, arbitrati dal fischietto polacco, figura una sola sconfitta: un dato più che incoraggiante per i bianconeri che conservano un discreto ricordo dell’arbitro, a differenza di altre italiane, ad eccezione di un episodio specifico, contro il Tottenham.

Chi è Szymon Marciniak

Marciniak è nato il 7 gennaio 1981 a Plock, in Polonia. Fischietto stimato e apprezzato, nella massima serie polacca ha assunto notorietà grazie alle qualità dimostrate in campo e alle promozioni acquisite in un tempo relativamente breve: in Uefa Elite Group dal 2015, ha maturato una certa stima da parte dei vertici arbitrali.

Apprezzamento che lo ha certo esentato da un discreto numero di polemiche, scaturite da singoli episodi che – per le italiane – si sono spesso rivelati decisivi.

Marciniak e le italiane, arbitraggi complicati

Il rapporto con le italiane non è stato sempre idilliaco, va ricordato. Il polacco, infatti, è stato direttore di gara della sconfitta del Milan a Liverpool (3-2) e poi di quella, con identico risultato, dell’Atalanta in casa del Manchester United.

Qualche danno, in verità, lo ha arrecato anche a Roma e Juventus. Marciniak era al VAR durante Porto–Roma del 2019, quando non intervenne per correggere l’errore del collega Cakir, reo di non aver visto un contatto da rigore in area lusitana tra l’ex giallorosso Schik e Marega.

Pur non avendo creato grosse complicazioni alla Juventus, i tifosi lo ricordano per la sfida al Tottenham del 2018, quando Marciniak negò un rigore ai bianconeri per fallo di Vertonghen su Douglas Costa: la squadra di Allegri riuscì comunque a vincere ed eliminare gli inglesi.

Simone Inzaghi contro il Liverpool. E una buona dose di diffidenza e qualche polemica, in effetti, se l’è guadagnata anche con l’Inter per aver arbitrato la squadra dicontro il

Champions: l’arbitro di Lilla-Chelsea

Giudici di gara italiani per l’altra sfida di mercoledì, fra il Lilla e il Chelsea, sempre alle ore 21. Arbitrerà Davide Massa, assistito da Filippo Meli e Stefano Alassio, con Luca Pairetto IV uomo, Massimiliano Irrati al Var e Maurizio Mariani come Avar.

