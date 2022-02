Inter-Liverpool, la moviola: severo giudizio di Marelli sui nerazzurri

17-02-2022 08:31

Raramente si vedono partite come quella di ieri sera a San Siro tra Inter e Liverpool, praticamente senza alcuna polemica legata alle decisioni dell’arbitro. La prova di Marciniak è stata promossa da tutti i media, pochissimi i casi da moviola che si riducono quasi solo alla rete annullata a Dzeko per fuorigioco. Della prestazione del fischietto polacco, che pure aveva sollevato qualche perplessità per i suoi precedenti, parla su twitch il moviolista di Dazn Luca Marelli.

Marelli ammette che non si aspettava la designazione di Marciniak

Marelli dice: “Mi aveva molto sorpreso la designazione di Marciniak, veniva da due anni non brillantissimi ma si è ripreso molto molto bene, non pensavo che sarebbe stato scelto per una gara così importante ma ha arbitrato in maniera eccellente”.

Marciniak fa bene ad annullare il gol di Dzeko

L’unico caso al 60′ quando viene annullato un gol a Dzeko ma il bosniaco era in posizione di fuorigioco sul lancio di Vidal, giusto non convalidare la rete.

Per Marelli l’Inter sarebbe stata eliminata anche dall’Ajax

Marelli nel suo intervento ricorda anche il pasticcio dell’Uefa al momento dei sorteggi, che inizialmente avevano messo sulla strada dell’Inter l’Ajax agli ottavi, ma dice: “anche se avesse incontrato l’Ajax non sarebbe andata diversamente, forse solo col Lille o con lo Sporting l’Inter avrebbe avuto qualche chance”

“E’ lo stato di salute del calcio italiano, ricordiamo che l’anno scorso la Juve è stata eliminata dal Porto che nel suo campionato è stato battuto da quello Sporting Lisbona che col City ha preso 5 pallone con gli inglesi che sembrava si stessero solo allenando. Inter-Liverpool è stata equilibrata per 70′ poi è entrato Firmino dalla panchina ed ha segnato prima del raddoppio di Salah. il dato preoccupante è che Allisson si sia sporcato poco i guanti, Lautaro è un fantasma da un po’ di tempo, il suo lavoro l’ha fatto Dzeko. I due turni a Barella? Sino stati giusti, per condotta violenta si danno due o più giornate, specialmente in Europa”.

SPORTEVAI