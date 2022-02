Inter, zero gol e il gesto a Inzaghi: tifosi furiosi con Lautaro

16-02-2022 23:53

L’Inter esce da San Siro con tanti rimpianti. I nerazzurri hanno perso 0-2 contro il Liverpool nella gara di andata degli ottavi di Champions League, un risultato però bugiardo considerando quanto i ragazzi di Inzaghi hanno creato. Reds invece spietati: due tiri in porta e due gol.

Inter, è mancato solo il gol

L’occasione più grande del match è capitata sui piedi di Calhanoglu, ma solo la traversa ha fermato il turco: nessuna squadra ha colpito più legni dell’Inter in questa edizione di Champions League (cinque). Per il resto della partita i padroni di casa hanno gestito bene il pallone, toccando anche il 70% di possesso palla e creando comunque pericoli ad Alisson. Alla squadra di Inzaghi è mancata solo una cosa, ma la più importante, ovvero il gol.

Un particolare non banale, come ha riportato Dzeko a fine match: “Per 75 minuti abbiamo fatto alla grande, concedendo poco al Liverpool. Ogni ragazzo ha dato tutto per 90 minuti ma non è bastato. Usciamo da questa sconfitta a testa alta perchè siamo consapevoli di aver dato tutto. E’ un peccato prendere un gol su corner dove siamo forti solitamente noi ma queste sono le grandi squadre: se non fai gol ti puniscono”.

Inter, numeri impietosi di Lautaro

Concetto ribadito anche da Simone Inzaghi nel post gara. Insomma, la difesa dell’Inter viene punita spesso ultimamente ma le avversarie recenti sono state di livello e contro il Liverpool è difficile non prendere i gol, senza dimenticare la sfortuna sulla seconda rete col tiro di Salah deviato. Preoccupa di più l’attacco e soprattutto Lautaro Martinez, ancora a secco in questa Champions League. Non solo, sono ormai due mesi che l’argentino non segna con la maglia nerazzurra.

Inter, tifosi infuriati con Lautaro

La curva nord, quando è uscito, ha intonato cori per Lautaro ma non è passata inosservata la mancata stretta di mano dell’argentino a Simone Inzaghi. Il “Toro” vorrebbe giocare di più ma senza gol è inevitabile il cambio, specialmente con uno in forma come Sanchez in panchina. Tanti tifosi non hanno gradito il gesto di Lautaro e in molti sui social lo stanno criticando anche per la sua poca cattiveria in area. La Champions sembra ormai persa, ma per il campionato e la Coppa Italia, se l’Inter vuole vincere tutto in Italia, servirà ritrovare specialmente il numero 10 nerazzurro.

OMNISPORT