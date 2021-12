Champions League 2021-2022, Atalanta-Villarreal: le probabili formazioni

09-12-2021 10:27

Si giocherà questa sera alle ore 19.00 il match rinviato ieri sera a causa della fitta nevicata che si è abbattuta su Bergamo.

Il match di questa sera mette in palio il secondo posto nel Gruppo F – e il conseguente accesso agli ottavi di finale di Champions League anche se un verdetto c’è già, pur senza giocare. Sarà infatti ancora Europa, al minimo League, al massimo Champions, visto che lo Young Boys ha pareggiato a Manchester contro lo United, in una serata che poteva dare qualche problema.

Per quanto riguarda le scelte dei due allenatori per la sfida del Gewiss Stadium, dovrebbero ricalcare quelle comunicate ufficialmente prima del rinvio: Gasperini sceglie Ilicic per comporre il reparto d’attacco con Zapata.

Anche per quanto riguarda il Villarreal, non cambiano le strategie tattiche. Emery risponde con il 4-4-2: c’è Gerard Moreno in avanti, spalleggiato da Danjuma.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Moi Gomez, Capoue, Parejo, Alberto Moreno; Gerard, Danjuma. All. Emery

OMNISPORT