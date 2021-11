Champions League 2021-2022, Chelsea-Juventus: le probabili formazioni

23-11-2021 08:51

La Juventus è sbarcata a Londra piena d’assenti, ma arriva dalla convincente vittoria contro la Lazio e in Europa ha dimostrato di recitare un ruolo da padrona nel proprio girone. L’obiettivo dei bianconeri è vincere per solidificare il primato in vetta al gruppo, che agli ottavi garantirebbe un’avversaria tra le seconde degli altri gironi

I padroni di casa sono padroni della Premier League, e arrivano dal 3-0 rifilato in trasferta al Leicester City senza Lukaku, che anche per questa gara il belga non sarà della partita dal 1′. Tegola per Tuchel che deve fare a meno anche di altri giocatori non al top: chi lo sostituirà? Havertz c’è ma non sta bene. In mediana con Jorginho e Kanté affiancati rispettivamente da Jems e Chilwell. Werner unica punta sostenuta da Ziyech e Mount.

Infermeria piena e la tegola Danilo, con 8 inattese settimane di stop a complicare ancor di più i piani ad Allegri. Tra i convocati alcuni giocatori non al meglio, come Kulusevski, che ieri nella rifinitura alla Continassa non era addirittura coi compagni. Massimiliano Allegri ha scelte quasi obbligate.

PROBABILI FORMAZIONI

CHELSEA (3-4-2-1) Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Ziyech; Werner. All. Tuchel.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Chiesa, Morata. All. Allegri.

