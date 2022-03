Champions League 2021-2022, Juventus-Villarreal: le probabili formazioni

16-03-2022 08:17

Tutto pronto questa sera per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League allo Juventus Stadium tra i padroni di casa e il Villarreal. Chi vince staccherà il pass per i quarti, mentre in caso di pareggio, con qualsiasi risultato, non essendoci più la regola del gol in trasferta, si andrà ai supplementari.

Allegri può sorridere visto che avrà a disposizione sia Chiellini che Dybala che però molto probabilmente si accomoderanno inizialmente in panchina. Davanti ancora la coppia con Vlahovic e Morata, come esterni di centrocampo agiranno Cuadrado e Rabiot mentre in mezzo Locatelli affiancherà Arthur. Non convocati Bonucci e Alex Sandro.

Nel Villarreal è sempre fuori causa Alberto Moreno che non rientrerà prima della fine di questa stagione. Anche Gerard Moreno non sembra al top della forma, ma comunque dovrebbe accomodarsi in panchina. In attacco Lo Celso al fianco di Danjuma, dietro unico dubbio tra Foyth e Albiol.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Allegri.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Aurier, Mandi, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Moi Gomez; Danjuma, Lo Celso. All. Emery.

OMNISPORT