Champions League 2021/2022, Man City-Sporting Lisbona: le formazioni ufficiali

09-03-2022 20:34

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Manchester City-Sporting Lisbona, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Qualificazione ormai in cassaforte per gli Sky Blues, che partano dal 5-0 della gara d’andata in Portogallo.

Ecco le scelte dei due allenatori:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Egan-Riley, Stones, Laporte, Zinchenko; Fernandinho, Gundogan, Bernardo Silva; Sterling, Foden, Gabriel Jesus. All.: Guardiola.

Sporting Lisbona (3-4-2-1): Adan; Gonçalo Inacio, Coates, Neto; Pedro Porro, Ugarte, Tabata, Matheus Reis; Sarabia, Paulinho; Slimani. All.: Amorim.

