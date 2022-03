Champions League 2021/2022, Real Madrid-PSG: i convocati di Pochettino

08-03-2022 11:36

Il tecnico del PSG Mauricio Pochettino ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro il Real Madrid in programma domani e valida per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Il Paris Saint-Germain è stato eliminato solamente da tre degli otto turni disputati nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League dopo aver vinto l’andata. Solo il Barcellona (quattro) e il Real Madrid (sei) sono stati eliminati più volte della formazione parigina dopo aver ottenuto il successo nella gara d’andata.

Queste le scelte di Pochettino, che recupera Kylian Mbappé:

Portieri: Navas, Donnarumma, Letellier,

Difensori: Hakimi, Kimbembe, Marquinhos, Dagba, Diallo, Kehrer, Nuno Mendes.

Centrocampisti: Verratti, Paredes, Pereira, Wijnaldum, Draxler, Gueye, Dina-Ebimbe, Simons, Michut.

Attaccanti: Mbappé, Icardi, Neymar, Di Maria, Messi.

