Champions League 2021/2022, Real Madrid-PSG: le formazioni ufficiali

09-03-2022 20:29

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Real Madrid-PSG, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il Real Madrid è stato eliminato in nove degli ultimi 10 turni a eliminazione diretta in UEFA Champions League dopo aver perso l’andata, con l’eccezione del passaggio del turno con il punteggio complessivo di 3-2 sul Wolfsburg nei quarti di finale 2015/16.

Ecco le scelte di Ancelotti e Pochettino:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Nacho Fernández; F.Valverde, Modric, Kroos; Asensio, Benzema, Vinícius. All. Carlo Ancelotti

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Verratti, L.Paredes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Mauricio Pochettino

OMNISPORT