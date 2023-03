Champions League 2022-2023, Chelsea-Borussia Dortmund: le formazioni ufficiali

I tedeschi puntano a ribadire il vantaggio casalingo con Haller, lo marcherà Koulibaly: Joao Felix guida l'attacco dei Blues.

07-03-2023 20:19

Tutto pronto a Stamford Bridge per cercare la rimonta sul Borussia Dortmund, vittorioso di misura davanti al suo muro giallo.

Per ribaltare la situazione (e un momento negativo che annacqua gli enormi investimenti di calciomercato), Graham Potter punta sul tridente Joao Felix-Havertz (che decise la finale contro il Manchester City)-Sterling, rifornito da Enzo Fernandez e Kovacic; non si limiterà alla difesa Edin Terzic, che schiera Haller punto di riferimento in attacco (è chiamato a marcare l’ex Ajax Koulibaly, in luogo dello squalificato Thiago Silva) e il talentuoso Bellingham e dirigere il resto dell’orchestra. Arbitra il sig. Makkelie.

Queste le formazioni ufficiali:

Chelsea (3-4-3) – Kepa; Fofana, Koulibaly, Cucurella; James, Kovacic, Enzo Fernandez, Chilwell; Sterling, Havertz, Joao Felix. A disposizione: Bettinelli, Bergstrom, Pulisic, Loftus-Cheek, Chalobah, Mudryk, Zakaria, Ziyech, Gallagher, Chukwuemeka, Hall. Allenatore: Graham Potter.

Borussia Dortmund (4-1-4-1) – Meyer; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Emre Can; Brandt, Bellingham, Salih Ozcan, Reus; Haller. A disposizione: Kobel, Unbehaun, Reyna, Dahoud, Hummels, Modeste, Malen, Passlack, Rothe, Bynoe-Gittens, Coulibaly. Allenatore: Edin Terzic.