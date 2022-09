Champions League 2022-2023, Napoli-Liverpool: le probabili formazioni

07-09-2022 08:26

Ritorno in Champions League in grande stile per il Napoli che al Diego Armando Maradona affronta il Liverpool di mister Klopp.

Un solo cambio per Spalletti rispetto alla vittoria dell’ultimo turno di campionato con la Lazio: Politano al posto di Lozano, uscito per una botta alla testa all’Olimpico. Nessun problema per il messicano: è recuperato e andrà in panchina. Qualche dubbio ancora riguardo l’utilizzo di Osimhen.

Klopp conferma Nunez al centro dell’attacco, con Salah (ex Roma) e Luis Diaz ai lati. Sulla linea mediana dovrebbe essere Elliott a spuntarla come mezzala destra. In difesa invece sarà Joe Gomez il partner prescelto di Van Djik.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Luis Diaz. All. Klopp