Champions League 2022/2023, PSG-Juventus: i convocati di Max Allegri

05-09-2022 16:52

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati per l’esordio in Champions League di domani sera al Parco dei Principi contro il PSG di Galtier.

Il Paris Saint-Germain non ha mai vinto contro la Juventus in otto gare ufficiali (2N, 6P), perdendo tutte le ultime sei. Contro nessun’altra squadra ha disputato più match in competizioni europee senza mai vincere. L’ultima sfida contro i bianconeri risale alla Supercoppa UEFA del 1996, sconfitta 9-2 nel complesso in due gare.

Questa la lista di Allegri, nella quale non figura Angel Di Maria:

Portieri: Perin, Pinsoglio, Garofani.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.

Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kean, Soulé.