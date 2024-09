Champions League 2024-25: le partite delle italiane in radiocronaca diretta su RTL 102.5

Tra le grandi novità della nuova Champions League 2024-25 c’è anche una nuova modalità per seguire in diretta le partite delle squadre italiane. Chi non volesse o non potesse seguire le partite in pay-per-view, da questa edizione può ricorrere alla più ascoltata radio italiana per seguire le radiocronache di tutte le partite delle 5 squadre italiane impegnate nella massima competizione continentale per club d’Europa. RTL 102.5 ha infatti acquisito i diritti per la trasmissione in radiocronaca integrale di tutte le partite delle squadre italiane partecipanti alla UEFA Champions League.

La Champions quest’anno vivrà una vera e propria rivoluzione con l’introduzione di un enorme girone unico a 36 squadre, tra le quali ci sono addirittura 5 rappresentati del calcio italiano: l’Inter campione d’Italia e poi il Milan secondo classificato in campionato, la Juve che rientra nel grande calcio dopo un anno di stop forzato; il Bologna delle meraviglie e la straordinaria Atalanta, che ha riportato in Italia la Europa League al termine di una stagione esaltante. Ci sono i presupposti per vivere partite stupende ed equilibratissime in cui il risultato sarà in bilico fino al 90° e oltre e proprio per questo sarà quasi impossibile, per i milioni di tifosi italiani, non sentire la necessità di seguire in diretta le vicende della propria squadra del cuore. E da questa edizione con la possibilità di seguire le partite via radio anche su RTL 102.5.

La prima fase, quella del girone unico, inizia il 17 settembre e si concluderà il 29 gennaio. Una lunghissima maratona fatta di match strabilianti. Solo per citare alcune delle sfide in programma per le italiane: Manchester City-Inter; Liverpool-Bologna; Real Madrid-Milan; Inter-Arsenal; Juve-Manchester City; Barcellona-Atalanta, Juve-Benfica. Partite che si annunciano elettrizzanti e che incolleranno i tifosi alla radio. Per RTL 102.5 è ovviamente un colpaccio poter raccontare in diretta partite di questa portata, sfruttando la potenza della radio: e la soddisfazione di questa grande opportunità è tutta nelle parole di Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5: