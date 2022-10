Champions League 22-23, Maccabi-Juventus: le probabili formazioni

11-10-2022 08:13

Dopo due vittorie consecutive, una in Champions a Torino proprio contro gli israeliani nella gara di andata e una in campionato contro il Bologna, la Juventus è caduta a San Siro contro il mIlan nell’ultimo turno di cmapionato. Il riscatto passa per Haifa, dove i bianconeri sono chiamati alla vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi, in questo quarto match della fase a gironi.

Bakhar, per la sfida contro la Juventus, dovrebbe affidarsi ad un abbottonato 5-3-2, con il solito Cohen tra i pali e la linea difensiva formata dal quintetto con Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg e Cornud. In mezzo al campo Chery in cabina di regia con Mohammad e Abu Fani ai suoi lati mentre davanti la coppi agol sarà formata da Tchibota e Pierrot.

Allegri potrà contare sul ritorno di Di Maria, assente in campionato contro il Milan per squalifica. Con il Fideo di nuovo a disposizione, il tecnico potrebbe passare al 4-3-3, con l’argentino a comporre il tridente offensivo con Vlahovic e Di Maria. A centrocampo quasi certo il ritorno di Paredes.

PROBABILI FORMAZIONI

Maccabi Haifa (5-3-2): Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Mohammad, Chery, Abu Fani; Pierrot, Tchibota. All. Bakhar

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic. All. Allegri