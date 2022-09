Champions League, Acerbi titolare a Plzen

13-09-2022 20:31

La serata di Champions League vale per Francesco Acerbi, classe 1988 che ha collezionato 25 presenze in Nazionale, l’esordio nell’Inter.

Il dato che va agli archivi – rilevato da Sky Sport – è che il difensore lombardo diventa il giocatore numero 42 che ha indossato sia la maglia dell’Inter sia quella del Milan (annata ’12-’13, sole 6 presenze col ritorno al Chievo nel mercato invernale): è una storia che intreccia protagonisti e meteore lungo le due sponde del Naviglio e che comincia con Meazza, icona nerazzurra degli Anni 30, decennio in cui portò gli Azzurri di Vittorio Pozzo alla conquista di due Mondiali, e finisce con Ibrahimovic, ritornato in rossonero per assurgere a totem della truppa di Pioli.

Già, Stefano Pioli: l’allenatore emiliano ha accompagnato l’Inter da De Boer a Vecchi sei anni fa e ora guida il popolo del Milan, a partire dagli spalti; i cugini al momento “rispondono” con Bellanova, Calhanoglu e Darmian, che non fece però in tempo a debuttare in Prima Squadra.