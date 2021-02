Champions League, Borussia Mbach-Man City: probabili formazioni

L’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Borussia Moenchengladbach e Manchester City si giocherà alla Puskas Arena di Budapest per via delle norme sugli spostamenti dovuti al Covid.

Marco Rose ha pochi dubbi di formazione e va verso lo schieramento della migliore formazione possibile. In avanti il tecnico che a fine stagione ha confermato il suo passaggio sulla panchina del Borussia Dtmd, si affiderà a Pléa prima punta, supportato da Hofmann, Stindl e Thuram. Diga di centrocampo con Kramer e Neuhaus. In difesa fondamentali soprattutto in fase di spinta i terzini Lainer e Bensebaini.

Guardiola invece potrebbe mischiare le carte ed ha qualche ballottaggio di formazione in più. De Bruyne torna a disposizione e dovrebbe addirittura giocare da prima punta, con Mahrez e Sterling ai suoi lati. Foden a centrocampo. Mentre i terzini saranno Cancelo e Zinchenko.

PROBABILI FORMAZIONI:

BORUSSIA M. (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Wolf, Stindl, Hofmann; Pléa. ALL.: Rose. A DISP.: Sippel, Zakaria, Traorè Beyer, Wendt, Lazaro, Thuram, Jantschke, Embolo. INDISPONIBILI: Doucuré. SQUALIFICATI: -.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Joao Cancelo; De Bruyne, Rodrigo, Gündogan; Foden, Gabriel Jesus, Sterling. ALL.: Guardiola. A DISP.: Steffen, Zinchenko, Aguero, Laporte, Bernardo Silva, Torres, Mendy, Mahrez. INDISPONIBILI: Aké. SQUALIFICATI: -.

ARBITRO: Dias (Por). Guardalinee: Tavares e Rodrigues (Por). Quarto uomo: Miguel (Por). VAR: Pinheiro (Por). AVAR: Irrati (Ita).

