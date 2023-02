Champions League: Club Bruges-Benfica, le probabili formazioni

Scontro tra outsider nell'andata dell'ottavo di finale aperto a ogni pronostico. Belgi senza Skov Olsen, portoghesi all'esame "post" Enzo Fernandez. Arbitra l'italiano Massa

15-02-2023 08:31

Club Buges-Benfica è senz’altro la sfida dal pronostico più incerto e che mette, una davanti all’altra, due outsider delle sedici qualificate a questi ottavi di finali inaugurati ieri da Milan-Tottenham (1-0) e PSG-Bayern Monaco (0-1). La formazione belga ha sorpreso tutti nel raggruppamento con Porto, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid, classificandosi secondo. Tuttavia, in panchina, non ritroveremo più Carl Hoefkens, esonerato per i risultati non proprio soddisfacenti della squadra in campionato, che di fatto non sono migliorati con l’avvento del tecnico inglese Scott Parker. Il Club Bruges è infatti quarto, a 20 punti dal Genk capolista. Tra gli indisponibili, l’ex Bologna Skov Olsen. In casa Benfica (primo a sorpresa per differenza reti, a scapito del PSG, nel girone della Juventus), tanta serenità, alimentata dalla vetta della classifica saldamente occupata in patria dalla formazione di Roger Schmidt. Certo, con un Enzo Fernandez in meno, ceduto a gennaio a cifre astronomiche al Chelsea. Di seguito, le probabili formazioni della gara in programma questa sera, mercoledì 15 febbraio, con fischio d’inizio alle 21 allo “Jan Breydel Stadion” di Bruges arbitrata dall’italiano Davide Massa di Imperia.:

CLUB BRUGES (4-2-3-1): Mignolet; Odoi, Mechele, Hendry, Meijer; Rits, Onyedika; Buchanan, Vanaken, Sowa; Lang. All.: Parker.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; João Mario, Rafa Silva, Aursnes; Guedes. All.: Schmidt.