09-12-2021 19:45

Seconda vittoria su due partite nel gruppo E di Champions League per le Pantere di Conegliano. A Nyiregyhaza l’Imoco, pur priva di Egonu e Sylla, lasciate a riposo in vista del mondiale per club della prossima settimana, hanno travolto la squadra ungherese locale per 3-0, con i parziali di 25-18 25-13 25-11 in un’ora e 6 minuti di gioco.

OMNISPORT