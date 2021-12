08-12-2021 23:58

Bel pareggio della Juventus al Kingsmeadow Stadium di Londra contro il Chelsea nella quinta giornata del gruppo A della Champions League femminile. Nello stesso raggruppamento il Wolfsburg batte 3-0 in Svizzera il Servette. Per il gruppo B, il PSG già primo sommerge 6-0 Zhytlobud-1 a Kharkov, in Ucraina, con cinque gol nel primo tempo, vittoria esterna anche per il Real Madrid che si impone 3-0 in Islanda contro il Breidablik Kopavogur.

OMNISPORT