01-12-2021 22:04

Convincente esordio per la Lube Civitanova nella prima giornata del gruppo C di Champions League. All’Eurosuole i marchigiani hanno nettamente battuto per 3-0 i russi della Lokomotiv Novosibirsk, 25-17 25-20 25-15 il punteggio dei set.

OMNISPORT