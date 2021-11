25-11-2021 23:32

Bell’esordio per l’Igor Gorgonzola Novara nella prima partita del gruppo C di Champions League. Le piemontesi hanno battuto per 3-0 le turche del THY Istanbul. 25-21 25-22 26-24 i parziali dei set a favore dell’AGIL che come migliori marcatrici ha avuto 13 punti di Nika Daalderop, 12 di Ebrar Karakurt e 10 di Caterina Bosetti.

OMNISPORT